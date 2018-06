María José Campanario, ingresada de nuevo tras una recaída en su enfermedad

María José Campanario no gana para disgustos y han vuelto a saltar las alarmas sobre su estado de salud. La mujer de Jesulín de Ubrique ha vuelto a ser ingresada de urgencia en el hospital al sufrir una recaída de su enfermedad. Ha estado ingresada hasta el martes, en un ingreso que ha durado ocho días.

Ha pasado días en la UCI y se debe de una nueva crisis que necesitó una atención más intensiva. Los médicos probaron con un tratamiento para calmar esos dolores, según han declarado en ‘El programa de AR’. Desde hace unos días se encuentra ya en casa, junto a su marido, Jesulín de Ubrique, y sus hijos.

El pasado mes de mayo, María José Campanario volvía a convertirse en noticia después de ingresar una vez más en el hospital y recibía el alta médica unos días después. La odontóloga más famosa del mundo cuore fue ingresada, a consecuencia de los fuertes dolores derivados de la fibromialgia que padece.

En esa ocasión, nada más entrar al hospital de Sevilla fue atendida por un equipo de urgencias, que decidió subirla a planta y dejarla ahí dos días, hasta que lograse controlar la medicación que le ayudase a paliar los dolores que no la dejaban conciliar el sueño, agravando aún más el bajo estado de ánimo que suele acompañar a este tipo de dolencia, estigmatizada por la mayoría al no ser del todo comprendida por aquellos que no la sufren.

Tal y como se daba a conocer, la evolución de María José Campanario era “favorable”, lo que hacía prever que el alta médica se iba a adelantar. A pesar de que la salida del hospital estaba prevista para antes de lo que se esperaba, finalmente no fue así. Finalmente los facultativos han logrado paliar sus dolores y ajustar la medicación con la que la esposa de Jesús Janeiro debe convivir de por vida.