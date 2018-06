Cada vez queda menos para que Supervivientes 2018 llegue a su fin y los pocos concursantes que aguantan en Honduras están cada vez más expectantes por saber cuál de ellos se hará con el premio final. La pasada noche el concurso decidió dar un pequeño giro y hacer una doble expulsión, dejando fuera de la partida al maestro Joao y Hugo Paz y poniendo el foco de atención en Raquel Mosquera, Sergio Carvajal, Logan Sampedro y Sofía Suescun. También en María Jesús Ruiz, que regresaba a España y hablaba en plató.

“Gracias por devolver la confianza a un hombre de 56 años y por hacerme sentir que puedo con todo lo que se me ponga por delante”, se sinceraba el Maestro Joao entre lágrimas a la hora de la despedida. Por su parte, Hugo aprovechó para mandar un mensaje a sus padres: “Sé que no he sido un buen hijo y me doy cuenta de lo mucho que valéis. Os pido perdón por eso y sólo puedo decir que estoy deseando estar con vosotros”.

Fue precisamente la ex del viceverso, Sofía, la que protagonizó un momento de lo más significativo al confesar a su ex que, a pesar de las discusiones “te conozco muy bien y te quiero. Sé que con el paso del tiempo seremos amigos”. Una sorprendente revelación que podría no gustar mucho a Alejandro Albalá teniendo en cuenta que parecía haberse producido un acercamiento entre ambos y se llegó a hablar de boda.

Mientras tanto, en plató daban la bienvenida a María Jesús Ruiz que además de con un gran beso de parte de su novio era recibida con la noticia de las supuestas infidelidades de este. “Ver esto no es muy agradable”, reconocía, “pero de mí se han dicho tantas mentiras y he sufrido tanto que primero tengo que ver muy mucho las cosas cómo son”. Después, con la mirada fija en el padre de su segunda hija continuaba diciendo: “Yo te amo incondicionalmente y confío en ti sobre todas las cosas. También sé que hay una mano negra que hace mucho daño a nuestra pareja, pero yo te amo y sé lo que tú me quieres a mí”.