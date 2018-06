María Jesús Ruiz nos da detalles de su boda con Julio Ruz:...

María Jesús Ruiz ha recuperado esa alegría y esas ganas de vivir que a veces le faltaron durante su estancia en Honduras. ‘Supervivientes’ la había dejado agotada y su retorno a España le ha servido para volver a disfrutar del bienestar. Sus rutinas de belleza, la compañía de sus dos hijas y retomar físicamente su relación con Julio Ruz han sido su mejor complejo vitamínico. Sin olvidar su boda, para la que reconoce ir un poco justa de tiempo.

La maniquí ha lucido rubio platino en el photocall de una entrega de premios y ha atendido gustosamente a los medios de comunicación para desvelar cuándo se va a casar con el empresario y en qué punto se encuentran los preparativos para su gran día: “Los preparativos de la boda van fatal, no llego a tiempo. Si nada cambia será en septiembre y se va a celebrar en Andújar, nada de playa, quiero tener los pies limpios”. María Jesús Ruiz ha anunciado que “voy a sorprender mucho con los looks de novia, van a ser 2+1 y no voy a llevar velo”. Hasta tres vestidos la veremos lucir para este día tan ilusionante.

Se emociona cuando habla de Alba y María Jesús, sus dos hijas: “El reencuentro con las niñas ha sido lo más maravilloso que me pasó. Era lo que estaba deseando. La dejé con cuatro meses y la cogí con diez meses, eso fue lo más doloroso del mundo”. Sobre su hipotético embarazo, que finalmente no cuajó, Ruiz confesó que: “Estoy sin periodo desde marzo, pero mis compañeros también, pero he tenido muchos desajustes con el tema hormonal”, a la vez que reconoció haber “recuperado todo el peso, me gustan mucho las hamburguesas, me apetecen cosas calóricas y me lo como todo”.

Sobre dos de sus compañeros, Sofía Suescun y Joao también tiene palabras: “Me da mucha pena lo que se dice de Joao porque es un ángel, es maravilloso, no se puede ser mejor persona. Nos apoya a todos y siempre tiene buenas palabras para el que lo necesita. Conmigo se ha portado bien siempre”. “El otro día mandó unas palabras al chat de los compañeros para agradecer quien había hablado bien de él, no hay que hacer sangre. “Me ha leído el culo, las tetas, la mano, la pierna”. ¿Con Sofía? “Cada una tiene su vida. No sabía que habían acabado mal, yo apostaba por esa pareja”.