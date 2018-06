La manicura de Blanca Suárez que te dejará con la boca abierta

Con un look renovado, Blanca Suárez visitó la pasada noche ‘El Hormiguero’ para presentar promocionar su trabajo como embajadora de una conocida marca de móvil y su última película ‘Tiempo después’ de José Luis Cuerda. Aprovechando la visita, la madrileña demostró porqué sigue siendo una de las actrices con más estilo del momento. A primera vista destacaba por su nuevo color de pelo y el pendiente en forma de aro que llevaba en la nariz, pero fue otro detalle el que llamó la atención de los invitados y, por supuesto, del observador Pablo Motos.

“Según salías, me he dado cuenta de las uñas que llevas”, comentaba el presentador a Blanca Suárez poco después entrar en plató. Una curiosa manicura que no pasó desapercibida tampoco al público y de la que la ex de Joel Bosqued no dudó en presumir delante de las cámaras, desvelando un original diseño en rosa, dorado y negro en el podía leerse la palabra ‘Jasmin’.

Aunque muy bonitas, las uñas no parecían muy cómodas para el día a día y Motos no dudó en preguntarle cómo se desenvolvía con ellas. “Para la vida normal… así como para subir bolsas de compra como que no…”, reconocía. A pesar de ello, por su respuesta parece más que dispuesta a sufrir para presumir: “Para subir bolsas de la compra no está ni tan mal, pero para tirar de la cadena es un poco peor. ¿Servir, servir? Para poco. Pero queda muy mono y hay que apechugar con ello”.

Ya con la manicura en un segundo plano, Pablo aprovechó para cambiar de conversación y preguntarle a Blanca Suárez por un detalle de su infancia, quién era su ídolo, “el que decoraba tu habitación”. Si bien reconocía que nunca había sido de tener posters colgados, sí que dijo el hombre del que era su ídolo, quizás un poco “raro” para su corta edad. “Me gustaba muchísimo Harrison Ford“, destacó ante la sorpresa de Motos. “Era un poco raro que una niña de 8 años guardara imágenes y fotos suyas, la verdad”, aunque con el tiempo “vinieron Leonardo DiCaprio, Backstreet Boys… pero el primero fue él”, confesó en referencia al protagonista de Indiana Jones.