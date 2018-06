Dice el último éxito de Maluma, ‘El préstamo’ que “Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo quieres devolver” … eso mismo debe estar pensando el colombiano de haber sido víctima de un cuantioso robo. Durante los últimos días se encuentra en Rusia apoyando a Colombia y la verdad que la aventura mundialista para el combinado cafetero y para él no ha podido empezar peor. El artista ha sufrido un robo la habitación del hotel en el que se está alojando, el lujoso Four Seasons de Moscú, situado cerca de la simbólica Plaza Roja.

Todavía no hay certezas de cómo ha sido el suceso pero las primeras hipótesis apuntan a que un hombre anónimo se hizo pasar por su invitado y entró a su habitación cuando Maluma no estaba. El ladrón se llevó un botín estimado en 785.000 dólares (en torno a 679.000 euros) compuesto por varios artículos de lujo como joyas, relojes, varios modelos de gafas (también de sol) y otros accesorios. El colombiano ya ha denunciado el robo a las autoridades rusas, quienes creen que el propio artista dio una pista al infractor al publicar una imagen en su cuenta de Instagram en la que anunciaba que había llegado a Saransk (Rusia), acompañada de una imagen bajando del avión en plena pista de aterrizaje.

No ha sido el único chasco para Maluma ya que también fue testigo de cómo la prometedora selección colombiana (liderada por sus amigos James y Falcao) perdía su primer partido del Mundial de manera sorprendente contra Japón por 1-2. También hace unas semanas se ha enterado de que se ha puesto en marcha una recogida de firmas en Change.org para conseguir que el Ayuntamiento de Palencia cancele el concierto del colombiano previsto para el 4 de septiembre en las fiestas de San Antolín (Palencia) por su polémica canción ‘Cuatro Babys’. No ha empezado demasiado bien su andadura rusa.