Tras la llegada de María Jesús Ruiz de la isla de ‘Supervivientes’, la exmiss se está teniendo que enfrentar a una serie de incómodas situaciones que están acabando con su estado de ánimo. La última de ellas, la generada tras una polémica entrevista que ha concedido a una conocida revista y de la que está recibiendo agrias críticas. En ella, María Jesús Ruiz realiza una serie de declaraciones donde se abre en canal y cuenta su drama particular al lado de su ex, Gil Silgado. María Jesús habla de maltrato y relata duros episodios que nunca antes había desvelado, como las amenazas y los insultos con los que ha convivido.

El problema ha surgido con las fotos que acompañan a dichas declaraciones. En ellas aparece una María Jesús deslumbrante, muy sonriente, provocativa, sexy, en bañador y luciendo complementos de oro con mensajes que no han gustado a todos por igual. En uno de los collares puede leerse la palabra ‘King’ (Rey), mientras que en otro pone ‘Boss’ (Jefa). En sus pendientes, ‘Rich Bitch’ (Zorra rica). En definitiva, una imagen que muchos han considerado demasiado frívola en comparación con el duro relato de maltrato que describe y que resta credibilidad a sus palabras. Con ello, ha sido diana de las críticas de un sector de la sociedad que no cree que su imagen sea la de una mujer que ha sufrido lo que cuenta.

Obligada a pedir perdón y desolada

Las críticas han sido tantas, que la propia María Jesús Ruiz se ha visto obligada a salir al paso y pedir perdón a través de sus redes sociales: “Quiero pedir perdón públicamente si alguna mujer se ha sentido ofendida por las fotos que acompañan a la entrevista que he concedido esta semana. Quiero aclarar que la sesión de fotos y la entrevista se hicieron en momentos diferentes. Entiendo que una entrevista tan íntima y personal debería ir acompañada por otro tipo de imágenes. Dicho esto, consideré que era el momento y la forma de contar lo que ha pasado y he vivido, para que todo el mundo entienda mi historia…”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

Fuentes cercanas del entorno de la exmiss han asegurado a SEMANA que se encuentra muy afectada por toda esta polémica, que lo está pasando muy mal y que incluso ha llorado estos días desde que se hizo pública la entrevista y la repercusión posterior. Parece ser que María Jesús Ruiz no sabe cómo manejar toda esta situación que le está desbordando.

No es la primera vez que las palabras de María Jesús Ruiz no son creídas. Ya en diciembre de 2017, la modelo se sentó en un ‘Sálvame Deluxe’ para admitir que había mentido con anterioridad cuando también habló de supuestos malos tratos por parte de Gil Silgado. Estas declaraciones las realizó cuando se encontraba separada de él. Pero luego se reconciliaron y fue entonces cuando Ruiz confesó que se lo había inventado todo. Luego, una vez que rompió de nuevo con él, se volvió a desdecir y aseguró que el día que se sentó en el plató para decir que había mentido, realmente estaba mintiendo y la que versión buena era la primera, no la segunda. Un lío…