Mientras que Sofía Suescun, Raquel Mosquera, Logan Sampedro y Sergio Carvajal se encuentran de regreso a España para enfrentarse a una larga y tensa final de Supervivientes 2018, pues Telecinco ha decidido alargar dos días la agonía de saber el nombre del ganador, sus seres más queridos les esperan en plató con las uñas afiladas.

Una defensa que piensan llevar hasta el final, tal y como dejaron claro la pasada noche. Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, llegó al plató de ‘Supervivientes: Camino a la final’ con intención de tener una noche tranquila. Una promesa que incumplió cuando vio a Alejandro Albalá, exnovio de su hija y su principal objetivo durante la noche.

Tras dos besos bastante cordiales, Maite cargó contra el cántabro a quien recriminó cómo había tratado a su hija. “¿Tú te crees como has puesto a Sofía en los platós? Vienes a Pamplona diciéndome que la quieres, que nunca te ha pasado eso con una chica… Aclárate Alejandro”. El joven, lejos de quedarse callado, aprovechó la oportunidad para defenderse y decirle que tenía que “reconocer las cosas malas que ha hecho tu hija”.

Según dio a entender Galdeano, lo que le preocupaba realmente no era la actitud de Alejandro, sino la posibilidad de que volviera a salir con su hija. “Hay cosas de ti que no me gustan. Para mi hija quiero lo mejor… Claro que siente por él, pero no sé yo si me apetece que estén juntos”, le decía a la cara.

Viendo a Alejandro apurado, la conversación pasó a tener tres protagonistas cuando Mercedes, madre de Hugo Paz, intervino desde el público. “Hay reconocer los errores lo bueno y lo malo de los hijos… bastante bien se ha portado Alejandro Albalá”, afirmaba mientras se preparaba para discutir con Maite que, por supuesto, le recordó que su hijo “fue el primer que puso los cuernos a mi hija”.

“Ha pasado ya un año, hace mucho tiempo… Hugo lo ha reconocido y yo no le he reído las gracias. Hay que reconocer cuando los hijos se equivocan. Su hija no le ha perdonado y está en su derecho. Ahora tú has de reconocer cómo se ha llevado tu hija con Alejandro y no decirle cosas al chaval. Si esa es la educación que usted le ha dado a su hija está muy equivocada”, aleccionó Mercedes a Maite.