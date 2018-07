Irreverente como pocas, Maite Galdeano nunca deja indiferente a nadie con sus grandiosas apariciones televisivas. Sofía Suescun y su madre tienen mucho en lo que parecerse, pero lo que está claro es que ambas comparten ese gen para triunfar y manejar la pequeña pantalla. Puede que su manera de comportarse en la actualidad venga impuesta por un pasado muy turbulento, en concreto por una fallida historia sentimental con el padre de sus dos hijos de la que salió escaldada, dolida y que ahora se atreve a contar a Gustavo González en la revista ‘Rumore’.

Sofía siempre ha hablado con desprecio y resentimiento de su padre. Incluso, llegó a decir que la recogía con el coche, pasado de copas. Algo a lo que su madre da validez: “Lloraba cada vez que tenía que verle (…) él se olvidaba de ella y la metía en los bares”, avanza. Maite Galdeano sufrió malos tratos continuados por parte de su expareja: “Nos conocimos en una discoteca light. Yo tenía 14 y el 19. Un año después empezamos y a los 16 me quedé embarazada (…) Hubo gritos e insultos desde el minuto uno. Me tenía anulada, aislada de mis amigas”.

Lo peor vino con el embarazo muy avanzado: “Recuerdo la primera bofetada. Yo estaba de ocho meses. Dije que había puesto el coche a 200 km/ h, un comentario inocente. Me dio un bofetón que me volvió la cara del revés. Me fui andando a casa, 15 kilómetros. La policía paró al verme embarazada y andando sola por la carretera, pero no le delaté”, confiesa. No fue el único episodio violento porque al llegar a casa vivió una pesadilla: “Me siguió gritando y me lanzó un objeto de cristal a la barriga, mientras me insultaba. Yo protegí mi tripa de embarazada y él se estampó contra el armario (…) cada dos por tres llegaba borracho y me pegaba”. Un relato estremecedor y que hace preguntarse por qué no frenó los malos tratos. Maite Galdeano lo explica así: “Nuestra relación era tremenda y muy pasional. Él reconocía que me maltrataba, pero éramos muy calientes en la cama…”.

Unas palabras que se unen al amargo relato que expuso este pasado sábado en el Deluxe: “Me siento solísima y enfermísima. Cuando estoy sola me como mucho la cabeza, son muchas horas, muchos días, muchas noches y al final pues…”, ante la atenta mirada de su hija.