La semana del maestro Joao ha estado marcada por la tremenda decepción que supuso la sorpresa que le preparó la dirección de ‘Supervivientes’, con la visita de su sobrina Lorena. El futurólogo esperaba encontrarse con Luismi y no con un familiar. Tal fue su disgusto que la figura de este joven comenzó a ser de interés general. Conscientes de que lo había pasado bastante mal, SV decidió premiarle con una emotiva charla telefónica con el colombiano de 23 años.

Muy tenso al ser apartado del grupo de concursantes, Joao no sabía lo que le esperaba y le dijo a Jorge Javier que tenía “la tensión por las nubes”. Nada más escuchar la voz de su “niño”, como él mismo le llama, se sumió en un mar de lágrimas: “¡Luiiiis! gracias, gracias, gracias”, repetía sin parar ante las sonrisas del joven en plató.

Visiblemente emocionado, el vidente le pidió consejos a Luismi: “¿No hago el ridículo? ¿Estoy haciendo muchas tonterías?”, “¡Para nada! Eres la alegría de la isla, sigue luchando ¡eres el mejor superviviente que hay! Antes de ir, ya lo eras. Ánimo. Sigue siendo tú. ¡Toda mi energía para ti!”, le alentaba.

Fue en este punto cuando el maestro Joao no pudo más y se vino abajo, hablándole como si fuese la última vez que pudiese hacerlo: “Eres muy joven, pero eres muy grande. Tú me devolviste la vida, acuérdate. Eres un hombre maravilloso. Te doy las gracias por estar en mi vida”, decía entre sollozos. A ciencia cierta, no se conoce la calidad de la relación entre

Muchos sostienen que son pareja, pero él mismo se encargó de descartar y matizar esta posibilidad: "Yo no soy la pareja del Maestro Joao". "Tenemos una relación bastante especial. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hemos trabajado juntos, hemos viajado juntos, hemos tenido que dormir juntos en hoteles. Nos cuidamos mutuamente y nos queremos mucho. Él nunca me ha dicho que le gustaría tener algo más conmigo". Sin embargo, viendo cómo se emociona Joao se podría pensar que entre ellos hay (o ha habido) algo más…