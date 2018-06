“Esto es un momento histórico de la televisión”. Alejandro Albalá ya lo anunciaba segundos antes de que el Maestro Joao le bajara los pantalones al bueno de Jorge Javier Vázquez. El segundo sugirió al primero que le hiciera una de esas lecturas de trasero que tanto juego han dado en ‘Supervivientes 2018’. Una propuesta indecente que el vidente ha aceptado encantado. “¿Tú no te has puesto glúteo? Porque lo tienes muy duro”, fueron sus primeras palabras mientras palpaba las nalgas del presentador.

Desnudo de abajo y con el plató convertido en un pequeño desmadre, Joao se atrevió a pronosticar el futuro de Jorge Javier Vázquez: “Has estado experimentando cambios en los últimos tiempos, pero ajenos a ti, a tu decisión. Ahora estos ocasionarán unos nuevos en los que tú también tendrás mucho que decir. Tantos cambios que atropellarás al destino”. También se atrevió a decirle que “venderás tu casa muy pronto y que te vas a ir alejando del mundo de la televisión en dos años”. Cuidado con esta afirmación, que podríamos estar ante una de las bombas televisivas del momento. Joao fue más allá: Vas a emprender nuevos proyectos ajenos a este medio, y creo que como productor. Es decir, no vas a producir tus propias obras de teatro o así, no, lo que vas a hacer es producir cosas para otros, para terceras personas”.

Incluso, vivirá un reencuentro con alguien importante para él: “De aquí a finales del mes que viene, vas a reencontrarte con una persona de tu pasado. No tiene por qué ser para tener una cosa sentimental, igual es algo más pasajero, pero veo aquí un reencuentro. Es más, te voy a decir que no será con ningún extranjero”, sentenciaba el concursante de ‘Supervivientes’.

Por otro lado, el Maestro Joao se derrumbó al tratar de nuevo el delicado asunto en el que se ha convertido su relación con Luismi ‘El Niño’: “Yo dije un día que me había dado la vida y ahora me la está quitando… Pero no él, la situación. Yo he estado más de 20 años solo hasta que llegó él. Estoy preparado para todo, pero creo que se solucionará”. Este lunes finaliza definitivamente ‘Supervivientes’ y la duda de cómo es su relación sigue sin despejarse.