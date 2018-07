Luis Alfonso de Borbón lidera la protesta contra la exhumación de su bisabuelo, Francisco Franco

El pasado domingo decenas de personas se reunieron en el Valle de los Caídos para protestar por la exhumación de Francisco Franco. Una medida que quiere llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y que, además de a muchos ciudadanos, no termina de convencer a un familiar del fallecido dictador, su bisnieto Luis Alfonso de Borbón. Por eso, el hijo de Carmen Martínez Bordiú no dudó en subirse a su coche y viajar hasta el monumento, situado en San Lorenzo de El Escorial, para terminar encabezando la protesta y dejar claro que él tampoco quiere que se muevan los restos de su bisabuelo.

Luis Alfonso no estaba solo. Tal y como ha contado en su cuenta de Instagram ha estado acompañado de su mujer, la venezolana Margarita Vargas, y de sus tres hijos. “Hoy asistí junto a mi #mujer y mis #hijos, a la #misa de las 11:00 del #ValledelosCaídos; nos encontramos con muchas #familias y gente venida de #todaEspaña y del #extranjero, para rezar por el #futuro de #España”, se puede leer en la publicación junto a una fotografía de la entrada de la basílica.

De momento, el hijo del fallecido duque de Cádiz es de los pocos rostros conocidos que se han pronunciado en la polémica. Sin embargo, no es algo de extrañar, pues hace unos años defendió el legado de Franco en unas declaraciones a ‘Hoy Corazón’, en las que aseguró: “Franco creó la clase media española, creó bosques, embalses y carreteras, se empecinó en que su país no fuera a la guerra y que no se instalara el comunismo”.

En los últimos meses Luis Alfonso vivió uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su abuela, Carmen Franco, a quien estaba muy unido. “Para Luis ha sido un poco como su segunda madre, porque ha vivido con mis padres y sobre todo con ella y claro para él… Luis es bastante reservado, pero para él ha sido un gran shock”, comentó su madre en aquel momento.

Unas palabras que cobraron aun más significado cuando el duque de Anjou se despidió de ella con un emotivo mensaje: “Dios se ha llevado a Man (d.e.p), pero ella no se ha ido: la tendré siempre en mi corazón. Me impresiona la gran señora que siempre fuiste, con tu saber estar, tu elegancia, tu integridad, tu serenidad, tu alegría, tu paciencia, tu sinceridad, tu fortaleza y tu apertura de mente. Si hubiera que definirte, repetiría lo que dijo mi primo: ‘man es man’. Te quiero mucho”.

Ahora que Carmen Martínez Bordiú ostenta el título de duquesa de Franco, si así lo pide y se lo conceden, Luis Alfonso será el siguiente en ostentar el ducado. Un título que, por cómo ha actuado en el pasado, llevará con mucho gusto.