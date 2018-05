Los planes de futuro de Anita Matamoros: ir a la universidad en Milán

Anita Matamoros ya se ha despedido de su etapa del colegio con una graduación en la que no faltaron sus padres, Kiko Matamoros y Makoke, y su hermano, Javier Tudela. Y es que está a punto de presentarse a la Selectividad, aunque el estudio de las asignaturas se lo está tomando con calma.

Así lo ha contado ella misma: “Me estáis preguntando un montón si no voy a hacer la Selectividad. Para la universidad a la que voy en Milán no me piden Selectividad, pero la voy a hacer por si acaso, lo que pasa es que no me voy a matar ni nada, porque no me hace falta. La voy a hacer por tenerla”, ha desvelado en un Stories ante la preocupación de sus seguidores.

Mientras estudia durante algunos ratitos, Anita Matamoros está disfrutando ya de sus vacaciones de verano. De hecho, ya ha estrenado la temporada de piscina, donde ha pasado una jornada con sus amigos. Ella misma ha compartido Stories de lo bien que se lo pasa con ellos.

Anita Matamoros está a punto de empezar una nueva vida en Milán, donde estudiará un curso de moda en el Instituto Marangoni llamado ‘Fashion Business & Communication & New Media. El tiempo que tendrá que tendrá que estar fuera serán tres años y el curso completo alcanza un precio de casi 50.000 euros.