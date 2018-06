Alba Carrillo no puede estar más feliz con la nueva etapa que está viviendo al lado de su novio, David Vallespín. La modelo y colaboradora de televisión se está manteniendo en un discreto segundo plano y cada vez son menos las apariciones públicas, aunque no deja de ir a eventos públicos, donde no duda en hablar con los medios de comunicación.

La modelo sigue haciendo su vida y compartiéndola en su Instagram, donde cuenta con más de 384.000 seguidores. Este fin de semana, precisamente, compartía las instantáneas de la boda a la que ha asistido junto a su pareja: la de su mejor amigo, al que le dedicaba unas bonitas palabras.

“Aquí en mi boda/circo con Nacho y Elsa. Nacho es mi amigo de toda la vida, del cole. En su hombro lloré mi primer desamor, me ayudaba con las mates en la mesa camilla de sus padres. Cuando quedábamos los amigos íbamos “al parque de Nacho”, al lado de su casa… Siempre presente en mi vida, igual que Elsa, desde que se conocieron. Me acompañó en el hospital al nacer mi hijo, estuvieron en su bautizo, en mi boda, los días más importantes y también los días más normales, los de vaquero y moño. Hoy me emociona acompañaros en lo que será el principio de una nueva etapa maravillosa, os deseo toda la felicidad del mundo. No podéis haber tenido más suerte los dos de encontraros. Yo me prometí que no iría a más bodas, incluida mías, si no estaba convencida de que eran de verdad. Vengo a acompañaros CONVENCIDA y a desearos todo lo mejor, que mantengáis lo que ya tenéis. Os quiero ❤️”, escribía con una foto en el que aparecía junto a la pareja.

Allí se reencontró con otros amigos, con los que no dudó en hacerse una bonita foto y compartirla con sus seguidores. Pero este enlace no ha sido lo único que vamos a señalar del fin de semana de Alba Carrillo, también su espectacular estilismo: un vestido realizado en tejido étnico de lunares multicolor, con silueta ajustada, escote corazón, corte en la cintura y volante asimétrico en hombro y falda de la firma Bgo&Me que cuesta 590 euros…