Ser abuela siempre es motivo de felicidad, pero a Lolita Flores no le ha gustado nada cómo se ha tratado la noticia del embarazo de su hija, Elena Furiase. Lydia Lozano desveló el pasado viernes una información que la propia actriz confirmó en su Instagram unas horas después: “Dado que algunos se han adelantado a dar una noticia que intenté llevar con cuidado y prudencia… voy a aclarar que sí, vamos a ser padres, estamos felices y solo pido respeto por estos momentos tan delicados que me gustaría llevar con tranquilidad y calma”, escribía Elena.

No obstante, Lolita no se lo ha tomado muy bien y su enfado con la filtración es mayúsculo. A su llegada a la estación de AVE de Atocha, hace unas horas, el rostro de la cantante, oculto bajo unas gafas de sol, denotaba su cabreo. No es ningún secreto que a la madrileña le incomoda la presencia de la prensa y por eso se muestra seca y lacónica con las preguntas de los reporteros que aguardan su llegada. ¿Contenta con la maternidad de Elena? “Sí, muy contenta”. Todas frases cortas que configuran una conversación sin fluidez alguna.

Pero el momento de mayor tensión llegó cuando Lolita Flores sale de la estación y el periodista le pregunta por la falta de trabajo de Elena Furiase: “¿Perdona? Mi hija tiene trabajo”, contesta tajantemente. Idéntica tensión cuando sale a la luz la pregunta del millón: ¿Quién es el padre? Lolita gesticula como desconociéndolo y no confirma ni desmiente nada. Si bien es cierto, que se ha publicado que se trata de un amigo de su hermano Guillermo.

Ya este fin de semana, Lolita mostró su disconformidad con cómo se filtró la noticia: “Perdonad, pero es que me da coraje que la gente hable de algo tan fuerte como un a maternidad y que lo digan así, sin preguntar. Mira que, cuando ellos quieren, bien que tienen mi teléfono para llamarme”.