No diga incombustible, mejor diga Lola Herrera. 60 son los años que lleva subida encima de las tablas haciendo lo que le más le gusta y 82 los últimos que sopló en su tarta de cumpleaños. ¿Su receta? Hacer de su pasión su profesión y no resignarse a una retirada voluntaria, aunque ella siempre le echa la culpa a los genes. Ya lo avisaba en una entrevista con ‘El Heraldo’: “No me voy a despedir. Ya se encargará la vida de pararme, ¿no? Mientras esté en condiciones de trabajar, para mí es un alimento muy grande, porque es lo que he hecho toda mi vida”. Lo dicho, todo un ejemplo de que, si se cree y se trabaja con ilusión, se puede.

No obstante, no hemos podido evitar quedarnos un poco preocupados al verla reaparecer en silla de ruedas y en compañía de su hijo. ¿Qué le pasa a nuestra gran Lola? Según indicó su compañía de espectáculos, la actriz ha sufrido la rotura de un hueso que le ha obligado a suspender varias actuaciones de su obra ‘Cinco horas con Mario’, 25 y el 26 de mayo en Palencia y Logroño, respectivamente. Sin embargo, parece que no reviste demasiada gravedad y que dentro de poco podremos volver a disfrutar una magia sobre los escenarios que parece casi perenne.

En lo sentimental, Lola Herrera siempre ha sido una mujer discreta y que no ha querido airear demasiado sus relaciones sentimentales. La más mediática fue la que mantuvo con Daniel Dicenta. Estuvieron casados de 1960 a 1967 y tuvieron dos hijos, Natalia, que es actriz y cantante, y Daniel, fotógrafo. En 2014, el cuerpo del también actor fue encontrado muerto en un hostal madrileño tras tocar fondo y acumular muchísimas deudas, en una batalla contra el alcoholismo y un hedonismo exagerado.