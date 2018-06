David Bustamante y Yana Olina están disfrutando de uno de las etapas más felices de su vida. Desde que se convirtieron en pareja (no solo de baile), el cantante y la bailarina han estado dándolo todo en el plató de ‘Bailando con las estrellas’, donde han conseguido ser los favoritos gala tras gala.

[David Bustamante, orgulloso del último éxito profesional de su pareja, Yana Olina]

Pues bien, este martes volvían a dejar a todos boquiabiertos con la interpretación de un pasodoble con el tema ‘Tres veces guapa’. La pareja volvió a demostrar su complicidad en directo, y es algo que destacó el jurado del programa de TVE. Además, protagonizaron uno de los momentos más tiernos después de que Roberto Leal preguntara: “Cómo se dice guapa en ruso”. David Bustamante, sin dudarlo, contestó: “Yana”.

[La felicidad (y el amor) de David Bustamante es ya evidente en su físico]

El cantante quiso dejar clara una cosa, mostrándose muy orgulloso de su pareja: “Lo único que quiero decir es que si después de este baile a esta mujer no le dan la nacionalidad española, no entiendo nada, no se puede tener más arte”. Yana Olina solo fue capaz de sonreír.

Pero durante el baile y en las valoraciones del jurado no son las únicas veces que vemos la conexión que hay entre ambos. Y es que cuando creen que las cámaras no los ven, David y Yana comparten momentos muy tiernos y confidencias que nos permite ver lo felices que están juntos.

¡Así son David Bustamante y Yana Olina cuando creen que nadie los ve!