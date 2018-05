La Reina Letizia está dando mucho que hablar en su viaje oficial en solitario por Santo Domingo, en la República Dominicana. No tanto porque este viaje le haya impedido poder celebrar su 14 aniversario de boda con el Rey Felipe, sino porque nada más haber pisado tierra latinoamericana ha resbalado y a punto ha estado de tocar el suelo embarrado. Aun así, de lo que no se está hablando y es digno de mención es el lujo que rodea a la consorte real cuando no está realizando tareas solidarias en representación de la Corona, como hacía la Reina Sofía hasta que en 2015 le cedió el testigo a la esposa de su hijo.

Con el objetivo principal de dar a conocer la labor humanitaria de la Agencia Española de Cooperación en República Dominicana y Haití, la Reina Letizia ha viajado este lunes hasta el próximo miércoles a estos países. A pesar de que las imágenes que dejan tras de sí su paso por esta zona muestran las regiones más desfavorecidas y menos prósperas del país, la consorte se hospeda en uno de los hoteles más lujosos de la capital. Se trata de El Embajador, hotel de cinco estrellas que forma parte del grupo Barceló, situado en una de las zonas más elitistas y adineradas.

Se desconoce con exactitud la habitación que ocupa la Reina Letizia, aunque sí se ha filtrado que se encuentra en una de las plantas superiores del hotel. Las mismas que están reservadas a los clientes más exclusivos, dado que en los últimos pisos están las suites. En total, el hotel Embajador está formado por 298 habitaciones, distribuido en 8 plantas, reservándose las dos últimas para las suites. Los precios por noche varían de los 85 a los 595 euros, aunque hay una suite, considerada como presidencial, que es la que presumiblemente en la que descansa ahora doña Letizia, dado que está reservada a grandes personalidades. Esta estancia de puro lujo y con terraza privada con vistas al Caribe cuesta los 2.200 euros la noche.

Les mostramos las mejores fotos del hotel El Embajador en el que se hospeda la Reina Letizia: