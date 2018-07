Lo que une a Letizia y Terelu Campos no es sólo el colegio de sus hijas

Fue la propia Terelu quien hace pocos meses revelaba que su hija Alejandra había compartido colegio con las hijas de la reina Letizia y el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Terelu mencionó entonces algunos detalles de los cambios que se habían producido en el colegio desde que las hijas de los Reyes de España llegaron, como fue la mejora del material escolar, el aumento de la seguridad o un drástico cambio de menú de comedor con el que la colaboradora de televisión no estaba muy conforme.

Ahora, gracias a unas declaraciones que Alfredo Urdaci, el que fue director de los servicios informativos de TVE entre el 2000 – 2004 y que compartió pantalla con la entonces Letizia periodista, hemos podido saber qué más tienen en común Terelu y la reina Letizia.

Alfredo Urdaci no sólo coincidió en su carrera profesional con la que hoy es la Reina; también lo hizo con Terelu Campos, cuando ambos trabajaron juntos en un programa de Onda 6.

Urdaci habla tanto de Terelu como de Letizia

En una entrevista concedida a ‘El Mundo’, Alfredo Urdaci habla del carácter de Letizia. El periodista asegura que siempre fue una mujer muy perfeccionista y una persona con un fuerte carácter. No duda en defenderla cuando se le insinúa que a Letizia se le puso a presentar los informativos cuando de manera interna se filtró que era la novia del entonces Príncipe Felipe. ¿Fue colocada ahí por enchufe?. Urdaci lo tiene claro: “No, eso no es verdad. Ella venía muy hecha ya como presentadora, porque llevaba años en CNN+. Era muy madura delante de la cámara. Eso le permitió hacer ‘Informe semanal’, ir al matinal… Pero luego pasó por sitios muy duros, como el matinal. No hubo ningún trato de favor con ella”, comenta.

Terelu y Letizia no sólo tienen en común haber llevado a sus hijas al mismo colegio. Al igual que la reina Letizia, Terelu siempre ha tenido que luchar contra todos aquellos que creen que su ascenso profesional en televisión fue gracias a ser hija de quien es (de María Teresa Campos).

Además de esto, hace pocas semanas Terelu tuvo que ver cómo surgían fantasmas del pasado, personas que aseguraban haber coincidido con ella en el trabajo, en el momento de más gloria televisiva de la hermana de Carmen Borrego, las cuales la tildaron de déspota y maleducada.

Al igual que Letizia, muchos compañeros de Terelu han destacado su fuerte carácter, y Alfredo Urdaci, al igual que lo ha hecho con Letizia, no ha dudado en defender a Terelu de estas acusaciones: “Yo trabajé mucho con Terelu y muy a gusto. Estuvimos en Onda 6, en un programa muy divertido. Hacíamos lo que queríamos porque teníamos muy poquita audiencia. Todos los días empezábamos con un dialogo entre ella y yo, como si fuéramos un matrimonio largo, gastado y lleno de resentimiento. Yo me lo pasé muy bien y descubrí a una Terelu que no conocía. La experiencia fue muy buena”. “Tiene genio. A las personas con genio hay que domarlas con persuasión, con seducción… A una mujer con genio no te puedes enfrentar directamente”.