Letizia se pone sobria y seria en Asturias

Ya se nota que las vacaciones están cerca y la agenda de la Reina cada vez está más menguada. Esta semana es hoy el primer día que tiene un acto oficial, pero muy especial para ella, porque ha viajado a Oviedo, su ciudad natal. Allí visitó las actividades de los cursos de verano de la escuela internacional de música de la Fundación Princesa de Asturias, en el Auditorio del Palacio de Congresos Príncipe Felipe, el mismo lugar donde se celebra el concierto de los Premios Princesa de Asturias, que los Reyes presiden y donde Letizia nos ha sorprendido algún año con sus looks

Pero no ha sido el caso de hoy. El día en Oviedo no era muy veraniego que se diga porque se despertó con el típico orbayu (esa lluvia fina tan característica de Asturias) aunque la temperatura era muy agradable . Pero Letizia estrenó un vestido que bien podría volver a sacar del armario cuando comience el otoño. Es un vestido camisero vaquero elástico de manga larga, puños acampanados con botones de nácar y cinturón de cincha en naranja, azul y blanco, de Hugo Boss (199 €).

Es un diseño atemporal, alejado de las modas, pero que es un perfecto fondo de armario. Además, lo combinó con unos salones destalonados también en azul, de Carolina Herrera (270 €), (tiene unos iguales en camel) y una cartera de piel repujada de estilo cartujano bastante grande (es un tipo que a ella le encanta, pero que creo que no debe ser demasiado cómoda). El resultado final es un look muy correcto, pero quizás excesivamente sobrio para estas fechas, y más si venimos del despliegue Hollywood que nos hizo hace unos días en Bailén con el vestido de lunares, de Carolina Herrera.

Y nada más verla me ha recordado al vestido de Ralph Lauren que llevó hace unos días la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, aunque en su caso era de lino en raya diplomática y los llevó con unos salones de Manolo Blahnik.

Quizás la Reina ha elegido este look para pasar lo más desapercibida posible en un día complicado para la Casa Real debido a las grabaciones de Corinna. Así que nada mejor que mantenerse en un discreto segundo plano cuando el viento no sopla muy favorable… Y eso que Letizia se ha llevado el calor de sus paisanos, que la recibieron con mucho cariño.