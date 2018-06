No todos los días se viaja a Estados Unidos y se es recibido en el aeropuerto por Donald Trump y Melania Trump. Aunque en algunos mentideros se dice que a la Reina Letizia le habría gustado ahorrarse este viaje, lo cierto es que este jueves 14 de junio, los Reyes emprenden un viaje hacia la gran potencia, haciendo escala por Nueva Orleans, San Antonio (Texas) y Washington. La primera parada será la capital estadounidense, donde les recibirán con todos los honores el presidente y la primera dama. El que será primer encuentro cara a cara entre Letizia y Melania Trump genera un interés difícilmente igualable, pero en cuestiones de estilo esa expectación no se queda corta.

[Letizia y Melania Trump se verán cara a cara en Washington]

La previsión meteorológica da buenas temperaturas en Washington, en torno a los 29 grados de máxima, por lo que es comprensible que Letizia haya llenado la maleta de prendas veraniegas, aunque sin descartar que haya echado algún abrigo por si las moscas. Seguramente ya la tenga preparada y cerrada, pero, por si acaso, nos hemos permitido el lujo de aconsejarle qué looks no debería llevar a Estados Unidos si no quiere que se hable de ella como una copia de Melania Trump. La misma situación incómoda la sufrió durante un encuentro con Carla Bruni en 2009, cuando las dos lucieron estilismos muy similares, aunque sin llegar a ser iguales, copando muchísimos titulares en la prensa. Y es que hay pocos errores tan garrafales que coincidir en un acto con el mismo look o, al menos, con un estilismo casi idéntico al de tu anfitriona.

El primer problema con el que se ha encontrado Letizia a la hora de llenar su equipaje es que Melania es muy dada a utilizar el color rojo, tonalidad por la que la Reina de España siente especial predilección. Descartados looks rojos, también habría que hacer lo propio con los color block, es decir, de una misma tonalidad. Coincidencias aparte, hasta el próximo 19 de junio dará mucho que hablar el viaje de los Reyes por tierras norteamericanas. Letizia vs. Melania, dos mujeres fuertes a su manera, frente a frente.