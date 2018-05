Desde que forma parte de la Familia Real, doña Letizia solo ha faltado en dos ocasiones a esta cita, en 2009 porque se encontraba con don Felipe de viaje oficial en Colombia y en 2007 tras su reciente alumbramiento de la infanta Sofía. Sin duda, la imagen de la reina Letizia ha ido ganando con los años como demuestran estas instantáneas.

La primera vez que la Reina debutó en el Día de las Fuerzas Armadas fue en 2005 y lo hacía embarazada de cuatro meses. Para la ocasión lució una chaqueta de doble solapa, jersey de pico y falda por la rodilla en diferentes tonos de azul pastel. Un look no demasiado acertado. Un año más tarde eligió un traje de Felipe Varela con falda de vuelo y chaqueta de seda en tonos azules, que combinaba con una trenza nada favorecedora que le hacían parecer mucho mayor. En 2008 tampoco acertó demasiado con un conjunto de vestido por encima de la rodilla y un abrigo de color morado, también diseño de Felipe Varela. Tras faltar en 2009 debido a un viaje oficial, doña Letizia volvió en 2010 con un look mucho más acorde a ella que consistía en una falda blanca con detalles florales en morado y blusa blanca de manga larga con grandes botones, diseño de Felipe Varela. Un año después, doña Letizia eligió un traje rojo de su diseñador de cabecera que ya había utilizado con anterioridad.

En 2012, la consorte se decantó por un look más sobrio, formado por una chaqueta y una falda en tweed de lino con flores en hilo verde, también de Felipe Varela, con un top satinado de Mango. Más austera aún estuvo al año siguiente, cuando rescató un conjunto de falda y chaqueta en tweed malva igualmente de Varela con top rosa.

Pocos días antes de convertirse en reina, en 2014, optó por un veraniego conjunto de Felipe Varela de chaqueta y falda de lino en tonos beiges. Más acertada estuvo en 2015 con una falda vaporosa de Varela y una chaqueta entallada de Hugo Boss en blanco. En 2016 se decantó por una de sus combinaciones de color preferidas, mezclando a la perfección el negro y el blanco en un conjunto en rafia trenzada con chaqueta entallada y falda lápiz de Felipe Varela.

Por último, el año pasado sorprendió con un vestido de Carolina Herrera que ya había lucido con anterioridad con brocado floral en blanco y negro.