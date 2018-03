El punto de ‘desacuerdo’ entre la Reina Letizia y la Reina Sofía

Este jueves 8 de marzo se prevé como un día importante a nivel social. Como cada año, el Día de la Mujer se presta a iniciativas y protestas a diferentes niveles. Por ejemplo, el movimiento feminista ha convocado una huelga y ha animado a todas las mujeres del país a realizar paros en sus trabajos, tareas domésticas, estudios o en el consumo. El objetivo es hacer ver que si “las mujeres paran, el mundo se para”. Con esta premisa, uno de los aspectos interesantes es conocer qué harán algunas de las mujeres más influyentes a nivel nacional, como la Reina Letizia.

La consorte no tiene fijado ningún acto oficial para este jueves y hay diferentes voces que apuntan a que el motivo es su anexión a dicha huelga. Por supuesto, no hay confirmación oficial de Casa Real al respecto, pero la coincidencia no deja de ser cuanto menos curiosa. Sobre todo, a la hora de compararlo con su predecesora. La Reina Sofía sí que tiene programado un evento para el 8 de marzo por la tarde, cuando entregará los premios de pintura y escultura.

Bien es cierto que los representantes de la monarquía no suelen adherirse y se quedan al margen de movimientos de este tipo, pero el hecho de que Letizia frene su agenda y la retome este viernes con las audiencias podría dar pie a sacar a la luz el espíritu más reivindicativo de la Reina. Su último acto ha sido este miércoles, cuando ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al equipo olímpico español de los Juegos de invierno en Pyeongchang. Cabe destacar que para este acto, Letizia ha escogido un look de sus preferidos y que casi se mimetizaba con los deportistas. Nada es casualidad.