Gloria Camila no es conocida por lucir estilismos sencillos. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado es muy activa en las redes sociales, sobre todo de Instagram, donde no para de compartir imágenes de su día a día junto a su pareja, Kiko, y también sus looks, a petición de sus seguidores, a los que les encantan cómo viste la joven.

Esto le ha llevado, incluso, a abrir su propio perfil en una de las aplicaciones de moda más utilizadas por los rostros conocidos, ’21 buttons’, donde cuenta al detalle de dónde es cada una de las prendas que lleva cada día. Por petición popular, Gloria Camila desvela las firmas de moda que más usa en su día a día.

A pesar de que es una gran aficionada a la moda -esto le ha llevado a elegir Diseño como la carrera que estudiar junto a la mujer de su padre, Ana María Aldón-, Gloria Camila tiene un gusto por la moda peculiar. De hecho, pocas veces hemos visto que acertase con sus looks, tanto si eran para un evento especial como para su día a día.

Sin embargo, no siempre ha cometido errores estilísticos y hemos encontrado algunos de los looks con los que no ha patinado. Petos vaqueros, faldas y bodys, camisas perforadas, tan a la moda en estos últimos meses. Gloria Camila sabe cómo vestirse bien, y en SEMANA os mostramos las veces que le damos un aprobadísimo a sus looks…

A continuación, nos metemos en el armario de Gloria Camila y os mostramos los looks con los que acertó, a pesar de que sus estilismos no suelen ser muy sencillos…