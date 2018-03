La alfombra ‘gris’ de la gala de los Premios de Unión de Actores y Actrices, se desplegó en la noche del pasado lunes 12 de marzo en la que fue su XXVII edición, para que por ella desfilaran numerosos rostros conocidos, artistas del panorama cinematográfico, teatral y televisivo que han demostrado su talento interpretativo en numerosas ocasiones.

Entre la multitud de artistas que acudieron al Teatro Circo Price de Madrid, destacó una resplandeciente Penélope Cruz, nominada como mejor actriz protagonista de cine por ‘Loving Pablo’. Penélope lució muy guapa con un vestido plateado de Chanel Couture. Ella y Javier Bardem compitieron en complicidad con otra pareja de enamorados que también centró todas las miradas, la formada por la actriz Silvia Abascal y el actor Xabier Murua, que acaban de ser padres.

Juana Acosta, Manuela Velasco, Pilar Castro o Alexandra Jiménez fueron otras de las actrices que acertaron con el look elegido. No así Ana María Polvorosa, que esta vez no convenció con el minivestido negro con detalles de tul y escote palabra de honor por el que se decantó para acudir a la entrega de estos premios que conceden los compañeros de profesión.

Tampoco Malena Alterio, Alba Flores o Silvia Marsó, tuvieron su mejor noche.

A continuación hacemos un repaso de las mejor o peor vestidas en la gala de los Premios Unión de Actores y Actrices.