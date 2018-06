Lara Dibildos ha alcanzado a sus 46 años el punto de madurez exacto para determinar qué es lo que quiere y qué no. En el amor viene de vuelta y al hombre que se fije en ella no le va a valer con cualquier cosa o con cuatro palabras románticas. La actriz tiene muy claro el requisito indispensable que debería tener y no es otro que una piscina en su casa. Así lo ha desvelado en su cuenta de Instagram, con una imagen que reza: “Situación sentimental: buscando a alguien que tenga piscina”. Y no nos extraña porque con este calor que hace lo que más apetece es sumergirse en el agua dulce para refrescarse.

Tampoco es que pida mucho la buena de Lara, que ahora disfruta de su soltería tras romper con el guapísimo modelo Pablo Marqués, con el que tan solo estuvo unos meses: “No ha podido ser”, confesaba algo apenada en su momento. Sin embargo, no es Lara Dibildos una de esas mujeres que se detenga en lamentarse sino más bien todo lo contrario. Enseguida pasó página y en una entrevista con una conocida publicación reconoció que no sabía cómo estaba su corazón: “No sé si decirte que está a cero o a diez. A cero, porque no hay nadie, y a diez porque estoy feliz y nadie me da disgustos”.

Lara está muy feliz sola, pero entre sus asignaturas pendientes está formar una familia, algo para lo que “Nunca es tarde”, como ella misma reconoce. Su vertiente como intérprete sobre las tablas le ha hecho estar muy ocupada estudiando papeles. Su último proyecto es “El contador del amor”, una obra en la que se mete en la piel de una mujer que tiene que vengarse de su marido, algo que (afortunadamente) no contempla. Visto lo visto, ¡vámonos todos a la piscina!