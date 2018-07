Cuando Edu Blanco publicó hace unos días unas imágenes en Instagram junto a Lara Álvarez, acompañadas de un bonito texto que hacía referencia a ocho meses de amor, todo el mundo creyó que estaban dándole voz a una historia sentimental que habían llevado en el más estricto secreto. Nada más lejos de la realidad. El argentino solo quería tener un bonito gesto de despedida con la española tras haber vivido una intensa (aunque breve) historia.

El revuelo formado fue considerable, quizás por las ganas de buscarle un novio a la buena de Lara. Tanto fue así que ella misma salió a atajar de un plumazo los rumores: “Hola. Me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece, con una seriedad absoluta porque así es el tema. Yo no tengo novio, ¿vale? Dicho esto, os mando un beso a todos”, explicaba muy seria la presentadora a través de los stories de Instagram.

Una confusión que ha obligado al empresario a aclarar todos los rumores en otra historia de Instagram: “Me están llamando muchos periodistas preguntándome cosas, así que prefiero explicarlo personalmente. Lo que intentó ser un bonito mensaje de despedida, un homenaje a la que fue la historia de amor más maravillosa e importante de mi vida se malinterpretó y se transformó en una noticia antigua”.

Unas bonitas palabras que tuvieron su continuación: “Lara es una mujer increíble de la cual he tenido la suerte de poder formar parte de su vida durante un tiempo, un trocito de mi vida y solo por ello estoy eternamente agradecido. Es un ser de luz del cual he aprendido y evolucionado como persona y que, sin duda, me marcó para el resto de mi existencia. Solo le deseo y se merece lo mejor y todo el cariño y amor del universo. Eso es todo. Hasta siempre”.

No obstante, Edu Blanco repitió fórmula y volvió a subir una galería de fotos con Lara Álvarez con el convencimiento de que esta vez sería la definitiva. Lo que todavía se desconoce es cómo lo habrá interpretado una Lara que acostumbra a llevar sus asuntos íntimos con la mayor discreción.