La lejana isla de Honduras tiene un significado muy especial para Lara Álvarez. Y no solo porque la presentadora pase en ella buena parte del año para hacerse cargo del concurso ‘Supervivientes’, sino porque, casualidades del destino, ha sido durante su estancia en el país americano cuando se ha conocido el nombre de sus tres últimas parejas.

En el año 2016 descubrimos que Lara estaba saliendo con el gallego Román Mosteiro, en 2017 con Carlos Cabré, subdirector de la pasada edición del reality y este 2018 con Edu Blanco. Aunque sin confirmación oficial por el momento, la revista ‘Cuore’ asegura que este argentino de 40 ha devuelto la ilusión en el amor a la asturiana.

Al no ser un personaje público no se conoce mucho de él, aunque sí lo suficiente para asegurar que cumple con su tipo de chico. La vida profesional de Edu Blanco está muy relacionada a la de su ex más famoso, Fernando Alonso, ya que también se dedica al mundo del automovilismo.

Es el director de la empresa Jaton Racing, dedicada a los coches de carreras y la encargada de fabricar el coche con el que Jesús Calleja participó en el último rally Dakar. Tras hacerse amigo del argentino, el aventurero leonés, que también es amigo de Lara Álvarez, decidió presentarles y ejercer de celestino en esta historia de amor, pues se habrían conocido durante la grabación de ‘Planeta Calleja’.

Aunque su faceta de empresario es sin duda interesante, en su vida destaca otra mucho más “arriesgada”: la de piloto. Edu es un experimentado copiloto que ha participado en algunas de las carreras más conocidas del mundo del motor, como la China Silk Road Rally o el Campeonato Mundial de Rallies Cross Country.

A falta de confirmación, Lara continúa regalando sus sonrisas a sus miles de seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde hace unos días subió una fotografía en la que muestra un tatuaje en forma de corazón, en la que parece verse la silueta de un hombre, y que ya despertó las sospechas de quienes la siguen a diario: “¿Quién es el afortunado que está a tu lado?”, la preguntaban.