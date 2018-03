La sorprendente e inesperada visita que ha recibido Paz Padilla en su bar

Paz Padilla no puede estar más feliz con la acogida que ha tenido su bar, ‘Los tunantes de Villa’. Cuando no tiene que presentar ‘Sálvame’ o no tiene función de su obra de teatro ‘Desatadas’, Paz se va a su bar para controlar todo, y de paso, reencontrarse con amigos, que se lo pasan en grande en el establecimiento.

La presentadora de ‘Sálvame’ se ha pronunciado sobre la polémica que más espacio ocupa el programa: la relación entre María Lapiedra y Gustavo González: “Si él es feliz yo me alegro, si ella lo quiere, yo la quiero, solo deseo que él esté bien! Es muy buena persona @gusgonzalves y ella le da alegría y ganas de vivir @marialapiedra1. Muchas gracias por venir a verme al teatro chicos os lo agradezco”, escribió emocionada.