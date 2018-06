La gran respuesta de Georgina Rodríguez a las críticas por llevar chándal

Georgina Rodríguez no aguanta la distancia por amor y no ha dudado en hacer las maletas rumbo a Moscú, donde su pareja, Cristiano Ronaldo, se encuentra en concentración para jugar en el Mundial 2018 con Portugal. Además de los partidos, la modelo ha encontrado huecos para conocer la ciudad.

No ha dudado en compartir los buenos momentos que está viviendo y lo precioso que le parece Moscú. De hecho ha compartido una imagen de la Catedral de San Basilio, en la que aparece ella misma con un cómodo chándal. Lo que no podía imaginar Giorgina es que esa instantánea iba a suscitar tantas críticas.

Y es que muchos han criticado que vaya a hacer turismo en chándal. Georgina no ha dudado en defenderse mandando un contundente mensaje: “Obviamente, si voy a patear Moscú, no voy a ir vestida de lookazo ni taconazo ni pitillo vaquero ni en sedas, aunque en mi maleta llevo ocho looks preciosos”, se defendía.

“Hay que ser realista y depende de la ocasión. Soy una mujer práctica como todas vosotras. Si dejáramos de criticarnos tanto entre mujeres, el mundo iría mejor, pero somos muchas veces nuestro peor enemigo. Juntas somos más fuertes”, terminaba diciendo, animando a todas a tratarnos mejor entre nosotros.