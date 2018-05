La gran noche de Terelu Campos (sin su hija)

También estaba su hermana, Carmen Borrego. En suma, se echó en falta a su única hija, Alejandra Rubio, pero había un motivo para su ausencia. “Mi hija está fuera de viaje, y prefería que no volviera por esto. Pero me ha apoyado en todo. Me ha mandado un mensaje deseándome mucha suerte”. Respecto a si le había dado ideas como it girl, Terelu afirmó: “No, ella es un poco más radical, y yo quería que fuera para todos los públicos, pero sí me ha dado su opinión en todo”.