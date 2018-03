La emotiva despedida de Alejandro Albalá a Sofía Suescun

Como no podía ser de otra manera, Alejandro Albalá también la echará mucho de menos, y no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras desde el aeropuerto, donde se ha despedido de ella: “El último abrazo de hoy… Lo que nadie sabe es que esto nos hará más fuertes, y aunque no nos entiendan nosotros cada día que pase sabremos que estamos más cerca el uno del otro. Resumiendo, nos vemos cuando se ponga el sol 💙”, escribía el ex de Chabelita Pantoja junto a una bonita instantánea.