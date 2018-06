Hace poco más de un mes, el pasado 8 de mayo, Kiko Rivera hacía saltar todas las alarmas al anunciar que dejaba temporalmente la música por una depresión de la que debía recuperarse. Desde entonces cada uno de sus pasos ha sido muy comentado y poco a poco ha ido caminando hasta recuperar de nuevo la normalidad en su vida, a excepción del trabajo, pues su gira se anuló y aún no hay fecha para retomarla.

[Kiko Rivera da señales de vida después de un tiempo ‘apagado’]

Ayer mismo, Kiko subía una imagen en Instagram en la que quedaba claro que está mucho más recuperado, pues había estado haciendo una de las cosas que más le gusta hacer en la vida, tatuarse. Una vez más los protagonistas de los diseños fueron sus hijos, concretamente sus hijas, Ana y Carlota, cuyas iniciales fueron grabadas una a cada lado de su pecho, junto a un dado que con el número 3. Él mismo explicó en redes el significado del dibujo: “Ya os tengo en mi pecho a mis dos ángeles. Mis dos hijas. Aunque tenga a mi hijo tatuado en el brazo también está en ese dado que simboliza a los 3. Ellos son mi razón de vivir”.

Los comentarios no se han hecho esperar y en tal solo unas horas la fotografía reúne más de 8.000 likes. Muchos de ellos han sido críticas por el tamaño, pues consideran que es demasiado grandes, y otros tantos por el hecho de que la inicial de su hijo no apareciera. Kiko Rivera ha salido al paso explicando en una historia que en uno de los brazos tiene a su hijo tatuado abrazándole. Pero sin duda uno de los comentarios que más ha destacado ha sido el de Cayetano Rivera, su hermano, que con mucha ‘guasa’ le dice que “espero que no vuelvas a coger “pecho” … Si no van a quedar unas herraduras para caballo percherón”. La gracia provocó un sinfín de comentarios, algunas riéndole la broma, otros diciendo que para decir eso mejor no haber dicho nada y muchos de ellos considerando que no debía desanimarle con su cambio físico.