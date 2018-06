Kiko Rivera ha comenzado a ver la luz al final del túnel y poco a poco comienza a sonreírle a la vida y a ser consciente de las cosas buenas que la vida le ha ofrecido. Algo que, por un momento, olvidó, provocando que cayese en una depresión que le ha sumido en la tristeza y que le empujó a cancelar todos sus conciertos y a eliminar todo su rastro en las redes sociales. Ahora, en sus perfiles públicos se muestra más positivo y sus mensajes son esperanzadores.

“Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Recuperando la sonrisa”, escribía Kiko Rivera en uno de los mensajes que está tranquilizando a sus seguidores. Pero no ha sido el único, porque este fin de semana parece haber sido especialmente bueno para el hijo de Isabel Pantoja: “Buenos días familia. Seguimos paso a paso en la recuperación. En mi propio universo, en mi estudio, donde salen las ideas. Gracias por tanto”, reconoce.

Y es que, como Kiko Rivera bien ha comprendido, “a veces tu corazón necesita más tiempo para aceptar lo que ya sabe tu cabeza”, como así escribía en otro de los mensajes que ha compartido a lo largo de este fin de semana, en los que se ha mostrado más positivo y cercano a la recuperación. Un avance en su depresión en la que su mujer, Irene Rosales, ha jugado un papel destacado, al igual que el resto de su familia, que se han volcado en él para asegurarse de que salga del bache en el que ha caído y que ha apagado esa luz que siempre le ha caracterizado.

“La mejor solución siempre la tienes al lado. Para mí, mi mujer Irene Rosales. Ratitos que te dan energía”, escribe para agradecerle a su esposa estar incondicionalmente a su lado en sus peores momentos.