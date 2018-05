Los Pantoja (casi) al completo se han puesto guapos para viajar a Medina-Sidonia (Cádiz) y disfrutar juntos del 87 cumpleaños de Doña Ana, la matriarca del clan, en Cantora. Una cita que tiene mucho que desgranar por las particularidades que posee cada uno de los miembros de la familia. Por un lado está Kiko Rivera, que ha salido de su encierro para festejar este día tan importante para su abuela. El pasado lunes se marchó para allá, siendo uno de los primeros en llegar a la finca. A juzgar por su cuenta de Instagram, el Dj tenía muchas ganas de ver a su yaya y así lo demostró colgando una foto de su álbum más privado junto a ella. Para él es todo un soplo de aire fresco viajar hasta la provincia gaditana y se olvida de todos sus problemas.

Su prima, Anabel Pantoja, también se ha unido, llevando consigo a Ana Rivera, la hija de Kiko. Irene Rosales ha sido una de las que no ha podido ir porque se ha quedado con la bebé, Carlota, en Sevilla. Aunque sin duda, la mayor ausencia la ha protagonizado Chabelita Pantoja, que está en Madrid, reconciliándose con Alberto Isla tras su episodio de supuesta infidelidad en la Feria de Jerez y centrada en su labor profesional en ‘Supervivientes 2018’. No obstante, es de dominio público que Doña Aña no guarda especial cariño a su nieta, todo lo contrario que a Kiko y Anabel.

[Chabelita no se cansa de negar infidelidades]

Isabel Pantoja está muy pendiente de que a su madre no le falta de nada y es que el delicado estado de salud de Doña Ana preocupaba bastante dentro del seno familiar. Sin embargo, la supuesta depresión de Kiko ha tenido mayor repercusión mediática y sigue dejando muchísimos interrogantes. Tras dejar las redes sociales (por poco tiempo) y aislarse de todo, el artista está volcado en su vertiente musical y en el estreno de su nuevo videoclip.