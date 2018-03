Hubo un tiempo en el que Kiko Rivera no toleraba que el marido de Jessica Bueno subiera imágenes a las redes sociales de su primer hijo, Francisquito. El dj incluso advirtió públicamente al futbolista de que dejase de hacerlo o “la próxima vez ya no te lo pediré de buenas maneras”. El hijo de Isabel Pantoja es la mar de feliz con su vida actual, pero siempre ha mirado con recelo que su pequeño tenga otra figura paterna y encima a miles de kilómetros. Sin embargo, Kiko parece haber suavizado su postura y estar dispuesto a tender puentes en su relación con Jota Peleteiro. El artista ya cedió terreno al afirmar en una entrevista en EXCLUSIVA para SEMANA, que se alegraba de que la pareja de Jessica Bueno fuera futbolista porque así le inculcaba a su hijo los valores del deporte.

Ahora, una foto publicada por Jessica Bueno de su marido jugando al fútbol con Francisquito y Jota JR ha terminado de ablandar a Kiko Rivera, tanto que ha decidido comentarla: “Preciosa foto! Me alegra ver a mi hijo tan feliz. Gracias @kingjota23″.

La imagen en cuestión ha suscitado una gran polémica que ni la misma modelo ha pasado por alto. Hay quien la criticó que sus hijos tuvieran diferentes padres y Jessica no pudo evitar entrar al hilo de conversación: “Dios mío no empecéis, ¡qué pereza! ¡No busquéis donde no hay nada! ¡Una cosa no quita la otra! Es muy importante que nuestro hijo obtenga grandes valores de su familia entera (las dos) y lo que he dicho creo que es de agradecer y no de criticar. ¡Eliminó los comentarios porque no voy a dejar que ensuciéis algo sin razón! Me siento orgullosa y tranquila de que mi hijo tenga otro gran referente para él cerca de su padre”, escribía.