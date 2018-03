Se acerca el Día del Padre y son varios los famosos que no recibirán la llamada de algunos de sus hijos para felicitarles. Analizamos que celebrities patrias no tienen la mejor relación con sus vástagos.

Kiko Matamoros es padre de cinco hijos, cuatro de su exmujer Marián Flores y la última fruto de su amor con Makoke. Mientras la relación con Ana, la pequeña, es muy buena, no puede decirse lo mismo de sus cuatro descendientes mayores. Sus infidelidades y el abandono del hogar familiar dejó muy tocada la relación con Irene, Lucía, Diego y Laura Matamoros Flores, que se pusieron del lado de su madre.

Jesulín de Ubrique tampoco recibirá, previsiblemente, la llamada de su hija Andrea, fruto de su relación con Belén Esteban. La joven adora a su madre, quien se ha hecho cargo de su crianza y recientemente de sus estudios en Inglaterra, sin que Jesús haya querido participar.

Quien sin duda no va a recibir el título de “padre del año” es el futbolista Jesé Rodríguez, pues sus dos exparejas reclaman que no se encarga de sus tres hijos. Del nacimiento de su segundo vástago se enteró a través de las redes sociales por su ex, Melody Santana. Y actualmente mantiene una batalla con Aurah Ruiz, que desde que nació su pequeño Nyan, hace ocho meses, está ingresado en el hospital.

Manuel Benítez ‘El Cordobés’ tampoco recibirá la felicitación de su hijo Manuel Díaz y de otros de sus descendientes nacidos de relaciones extramatrimoniales y es que, a sus 80 años, el torero tuvo que reconocer judicialmente a su séptimo hijo a la vez que se separaba de su mujer durante cincuenta años, Marina Frassey.

El periodista Andrés Caparrós y su hijo Alonso no han demostrado tener una buena ni sana relación. Los reproches del presentador hacia su padre fueron públicos y estaban llenos de rabia por lo que no es probable que celebren juntos el Día del Padre.

Julio Iglesias no ha querido saber nada de su presunto hijo Javier, que ha conseguido llevar de nuevo a juicio la demanda de paternidad después de obtener pruebas genéticas que demostrarían que el cantante es su padre.

Y, por último, Pepe Navarro intentó a través de su hija Andrea presentar pruebas de ADN para demostrar que Alejandro, hijo de Ivonne Reyes, no era suyo aunque legalmente un juez lo estimó así debido a que se negó a hacerse las pruebas de paternidad en su momento, pero la justicia no lo admitió a trámite.