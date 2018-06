La mala relación que mantienen Kiko Matamoros y Mar Flores viene de lejos y tiene alguna que otra infidelidad como detonante, pero ahora ha vivido uno de sus episodios más crudos. Al colaborador de ‘Sálvame’ no le ha gustado nada que la modelo dejase caer en una entrevista reciente que Kiko debería acudir a la boda de su hijo, Diego Matamoros: “Yo creo que debería ir su entorno más cercano. Sus padres, sus hermanos…me parece que es lo más normal. Debería ir por su hijo”.

Estas declaraciones han hecho servir la sangre de Kiko, ya caliente de por sí, y no ha dudado en salir al contraataque: “Me cuesta mucho sacrificio no contestar e intentar no hacer daño a terceros, pero eres la última persona en el mundo de la que recibiría unos consejos. Ahórrate los consejitos y las opiniones porque si no voy a tener que darte yo mis consejos y mis opiniones, y no te van a gustar absolutamente nada. Si ella considera que un padre tiene que estar en la boda de su hijo a lo mejor tenía que tener otra serie de consideraciones sobre lo que tenía que hacer un hijo con un padre, pero me voy a quedar ahí porque tu padre está muerto y tienes más hermanos”, sentenció Kiko Matamoros. No contento con eso, el mayor de los hermanos le dejó un recadito a Mar Flores: “Cállate, no seas boba, cállate. Eres la última persona en el mundo para dar consejos y no te digo más cosas porque tengo un gran cariño a uno de tus hijos”.

Su enemistad es muy palpable pero no son tantas las veces que se tiran a dar y que vemos a Kiko tan enfadado. Tras ocasionar un seísmo en el plató de ‘Sálvame’, dejó un último bombazo que a buen seguro ha molestado a Flores: “Por cierto estaba Mar el otro día en un club que nació con vocación de club de jazz, es una historia muy graciosa. Diría que sigues teniendo vocación, que lo tuyo es eso”, dijo refiriéndose al deseo de la maniquí de apartarse de la prensa del corazón. ¿Habrá respuesta de Mar Flores?