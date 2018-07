Kiko Matamoros está jugando al despiste. En ocasiones, es fácil responder afirmativa o negativamente a una simple pregunta, pero también es sencillo optar por la vía del medio de no pronunciarse al respecto y echar balones fuera. La pregunta es clara y directa: “¿Vas a ir a la boda de tu hijo Diego Matamoros?”. La respuesta, no es tan clara y, mucho menos, directa: “Casi no lo sé ni yo. Cuando se acerque el momento o el mismo día, sé que voy a tener sensaciones encontradas, porque son las que tengo desde el día que me dijo que quería que estuviera en la boda, pero también he pedido yo algunas cosas y no se han tenido en cuenta”, responde Kiko Matamoros sobre si estará presente en un día tan importante para su hijo.

Entonces, la incógnita se alargará hasta horas antes de que Diego Matamoros le jure amor eterno a su novia, Estela Grande, e intercambien alianzas para sellar su compromiso de un futuro en común. Se sabrá si Kiko Matamoros irá o no a la boda de su hijo cuando se le vea -o no- acceder a la finca Prados Moros de la localidad madrileña de Guadarrama este viernes.

De hecho, ni tan siquiera el propio Diego Matamoros conoce a ciencia cierta si debe reservar un hueco en una mesa destacada para su padre, porque tan solo un día antes de celebrarse la boda él mismo ha reconocido no tener respuesta a este misterio: “Yo no puedo decir nada sobre si mi padre irá. A todos nos parecía genial que mi padre viniese, que pase lo que tenga que pasar”, confesaba en el front row de la antigua Cibeles. Sin embargo, el propio Kiko Matamoros desconfía en que exista tan buen rollito en una familia que tantas veces se han peleado en los platós de televisión: “Tanto si voy como si no, me pondrán a parir”.

Pero, ¿a qué viene tanto misterio? ¿por qué existe este tira y afloja entre padre e hijo? Esta cuestión la ha abordado Kiko Matamoros este miércoles en ‘Sálvame’ en su papel como defender del espectador: “Me ha dolido muchísimo que no invitase a mi hija. Que un hijo haga un desprecio público a otro duele mucho más que si te lo hacen a ti”, explicaba. Sin embargo, no quiere hablar demasiado sobre estas desavenencias con su hijo, porque “no quiero hablar del conflicto con mi hijo en público. Si le tengo que echar una mano, estoy aquí. Quiero lo mejor para mi hijo y que sea feliz, pero no todo lo que cuenta es así. Todo es motivo de controversia y me parece desagradable y no me ayuda en nada”, zanja.

Eso sí, ¿irá o no irá Kiko Matamoros a la boda de su hijo? Parece ser que le misterio se desvelará al ver el incesante goteo de invitados que lleguen en coche a la finca en la que se casará Diego Matamoros y Estela Grande. Quizá, incluso haya que esperar aún más…