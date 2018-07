El tira y afloja entre Julián Contreras y Francisco Rivera tiene un nuevo capítulo. Después de que el mayor de los hijos de Carmina Ordóñez haya desmentido al diestro al asegurar que sí conoce al hijo de su hermano Cayetano y Eva González, el pequeño de los Ordóñez ha vuelto a reafirmarse en sus palabras y ha insistido en que sí, que conoce al pequeño de la familia.

Así lo ha asegurado durante la presentación de la película ‘El mejor verano de mi vida’, una cita que ha aprovechado para contar que está muy contento por la próxima paternidad del Fran, pero que es al torero a quien hay que dar la enhorabuena, no a él: “Se la tenéis que dar a Fran, él es padre, yo soy el tío”.

La noticia de que pronto serán uno más en la familia no ha hecho que los hermanos hayan acortado distancias pues, de hecho, Julián ha reconocido que no le ha felicitado. “No tengo ningún tipo de contacto, con lo cual no le he felicitado, pero vamos, que me alegro mucho por él y lo que quiero, una vez más, es que todo salga bien y que sean lo más felices posible. Eso es lo importante”, aseguró.

A pesar de todo, Julián no dudó en mostrarse sorprendido cuando se le preguntó sobre las palabras de Fran, que dijo que realmente no había conocido a su sobrino. “¿Qué era mentira que yo había conocido a un ser humano? No lo sé. Pero mira, lo tenéis muy fácil, cada vez que pasa algo me llamáis y yo os atiendo, lo que tenéis que hacer es quedar un día e ir a por Cayetano y decirle, ‘¿tu hermano conoce a su sobrino?’ Y entonces Cayetano os dirá: ‘claro que sí’. Sé que ellos tienen buena relación, pero a lo mejor de esto concretamente no han hablado”.

Según Julián, el balón está en el campo de Cayetano, “tiene que ser el que desempate, tiene que romper el marcador”, asegura apuntando a que quizás se deba todo a un malentendido, “a lo mejor no lo han comentado. Yo dije que había conocido a mi sobrino, lo cual es completamente cierto. No me voy a inventar nada eso, pero lo que tampoco voy a hacer es callármelo. Fue un momento muy especial, muy bonito. Es lo que cuenta”, recuerda .

Sobre si habrá reconciliación con Fran a corto plazo, Julián lo tiene claro: no. La razón es que no están “en una dinámica de ver cuándo nos vemos y cuándo nos perdonamos. Cada uno estamos viviendo nuestra vida”. Que no se vean “no tiene nada que ver con quererse”, de hecho, “celebro sus éxitos y lamento sus decepciones y cosas negativas, pero él tiene su vida y yo ahora estoy en la mía y muy contento”.