“Es precioso. Sí, ya le he visto”. Con estas palabras Julián Contreras ha confirmado lo que llevaba mucho tiempo esperando, conocer a su sobrino Cayetano, hijo de su hermano Cayetano Rivera y Eva González. Un encuentro que no quiso confesar cuándo se produjo, pero en el que quedó prendado del pequeño. “Le conocí, es una maravilla de niño. ¡Tiene a quien salir! Un padre maravilloso, una madre maravillosa y un tío estupendo, con lo cual la genética en ese aspecto…”, cuenta divertido, sin desvelar si con “tío” se refería a su hermano Francisco o a él mismo.

Con tres meses y medio, Julián todavía no tiene muy claro a quién se parece, aunque le saca gestos a su hermano: “A mí me parece que tiene muchas cosas de Cayetano, me recuerda mucho a él. Pero como es tan chiquitito… Luego van cambiando y transformándose, con lo cual es difícil decir”.

Aunque encantado con su faceta de tío, el hijo de la fallecida Carmina Ordóñez tiene claro que la paternidad no es para él. O al menos en este momento de su vida. “Fíjate que he pensado en muchas cosas y creo que esa no estuvo entre las 2.000 que pensé. Yo en ese sentido navego solo y muy bien”, afirma, dando a entender que está viviendo una etapa de soltería.

Si bien parece que las cosas con su hermano, por lo menos con Cayetano, van algo mejor, el joven prefiere ser cauteloso y solo afirma que ha conocido a su sobrino. Nada más.

En estos momentos, Julián Contreras está centrado en su etapa profesional. Además de ejercer como coach y entrenador personal, saca tiempo para escribir, una de sus grandes pasiones. Tras presentar el año pasado ‘Cuando el fracaso es un éxito: Cómo me reconstruí tras arruinarme y pensar en el suicidio’, su cuarto libro, ahora está a punto de volver a coger el bolígrafo para trabajar en otro título. En esta ocasión, sin embargo, va a volver a la novela. “Ahora a escribir otra vez. Me vuelvo a la novela que para mí siempre es algo ilusionante y un desafío mayor”, cuenta con entusiasmo.