Tras dos larguísimas finales y dos debates en los que los concursantes sacaron a relucir los trapos sucios, podemos decir que ‘Supervivientes 2018’ tiene por fin punto final. Sin embargo, para muchos admiradores de este concurso todavía queda un cabo por atar, el por qué de la ausencia de José Luis Losa, ganador de la edición 2017.

Cuando Jorge Javier Vázquez levantó el brazo Sofía Suescun coronándola como ganadora absoluta de Supervivientes 2018, todo el mundo se esperaba que José Luis apareciera portando el cheque de 200.000 euros, cumpliendo así la tradición de ceder el testigo al nuevo ganador. Sin embargo, no hubo ni rastro del que fuera finalista de Master Chef.

Los motivos de la sonada ausencia, que no pasó desapercibida en redes sociales, las ha desvelado el representante de Laso, Eduardo de la Pascua, al portal Cotilleo.es. Lo primero que confirma es que si no estuvo en plató para darle el cheque a Sofía no fue porque él no quisiera, sino “porque no le han dejado”.

Según desvela el medio digital, la productora no dio posibilidades a José Luis para estar ahí. Además de no dejarle estar en plató, ni de entregar el cheque, tampoco quisieron pagar el traslado a su mujer, con la que quería acudir a la gran final, desde Albacete, donde residen. El ganador del año pasado, que se siente “denigrado y maltratado por los responsables de la productora”, estuvo esperando una llama que nunca llegó.

Finalmente, y a pesar de las ganas de regresar al escenario donde se coronó como ganador de ‘Supervivientes 2017’, José Luis tuvo que conformarse y ver a Sofía Suescun alzarse con el premio desde el salón de su casa.

Lara Álvarez ocupó el que debería haber sido su rol en la final de ‘Supervivientes’ y entregó a la contentísima Sofía el codiciado cheque. El mismo que, un año antes, el recibía de manos del modelo Jorge Díaz, ganador de la edición 2016.