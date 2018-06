La gran final de ‘Supervivientes 2018’, la edición con más audiencia de la historia del reality, sigue trayendo cola. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de José Luis Losa, ganador en 2017, en la gran final. Todos esperaban que fuera quien entregase el cheque a Sofía Suescun con los 200.000 euros, pero no hizo acto de presencia. Su representante dijo que no fue porque se sintió denigrado por el programa. Ahora, hablamos en exclusiva con el ‘rey pescador’ para que nos dé los verdaderos motivos por los que decidió ausentarse de la final y, ojo, porque no tiene pelos en la lengua y apunta a una mano negra obsesionada con truncar su faceta laboral.

P: Te echamos de menos en la final de ‘Supervivientes’, que no estuvieras dando el cheque a Sofía, ¿cómo ha sido eso?

R: Pues cosas que han pasado, cosas que han surgido y al final decidí no ir.

P: ¿No fue que no te llamó el programa, como se ha publicado en la prensa?

R: No, no. La prensa ha puesto lo que ha querido, pero no van por ahí los tiros. Y el programa menos, él no ha sido. Ha sido por la persona que tenía que llevarme allí.

P: ¿Te llamaron Lara Álvarez o Jorge Javier?

R: No, tampoco, tampoco. Jorge Javier sabe por lo que no fui. Estuve hablando con él por WhatsApp y sabe perfectamente por lo que no fui y lo entendió.

P: ¿Fueron motivos económicos los causantes de tu decisión?

R: No, no. No ha sido por dinero. Ha sido por una serie de cosas que han sucedido. Y en el último momento, decidí no ir. Me fastidió mucho, porque tenía ganas de ir. De hecho, me había comprado un traje para ir guapo, pero a última hora decidí no ir.

P: ¿Te has arrepentido de tu decisión?

R: ¿Arrepentirme?, quizá quien tendría que haberse arrepentido son las personas que se pusieron en contacto conmigo. Yo arrepentirme de lo que ha ocurrido no, porque el que me he sentido molesto he sido yo por las cosas que han pasado (…) Tuve un enfado con una persona que puso ahí la productora.

P: Entonces, ¿cuál ha sido el motivo real del cabreo?

R: Tenía que pagar el tren y el hotel de mi mujer. Son cosas que no me han gustado. Me dijeron que era igual que todos los años y le dije: “A mí lo de todos los años no me compares, que no es la mejor regla de tres para comparar, porque yo fui a la isla cobrando mil euros y había gente cobrando 20.000 a la semana”. Le dije: “Si lo queréis llevar todo tan bien, pues seríamos todos iguales y que si cada uno tenía su caché, que perfecto, pero de ahí a querer aprovecharse de las personas. Eso no va conmigo. En mi vida me he aprovechado de nadie.

P: Entonces no te has enfadado ni con Lara, ni con Jorge Javier ni la productora, es con la persona de Bulldog que trató contigo.

R: Jorge Javier por lo poco que lo conozco, le tengo aprecio. Jorge Javier estaría de reuniones y le pase audios y al final rompí a llorar.

P: ¿Y él qué te contestó?

R: Me contestó que iba averiguar qué era lo que había pasado. La postura de Jorge Javier yo la entiendo, él está en medio. Él es un trabajador y no va a sacar la cara ni por mí, ni por la persona de la productora. Yo lo entiendo. A la que no entiendo es a la chica que me pusieron, a esa sí que no la entiendo, porque con esa manera de hablarme y con esa soberbia…

P: ¿Te sientes menospreciado?

R: Simplemente quería un trato bueno. Decirme, pues mira si cobras como si no cobras, nos vamos a portar contigo muy bien.

P: ¿Te querían traer y no pagarte por el programa?

R: Eso ya lo sabía yo. El hecho no me gustó, pero eso ya me lo dijeron dos semanas atrás. Me dijeron: “como bien sabes, no vas a cobrar” y le dije voy, pero tampoco es para aprovecharse.

P: ¿Qué estás haciendo ahora?

R: Estoy con otro proyecto, que lo tengo medio truncado. Voy de mala pata en mala pata. Lo iba a sacar a través de una cadena grande, les encantó la idea, pero por otros temas, hay otras personas por detrás que me lo han truncado. Pero lo voy a sacar por donde sea algún día

P: ¿Pero esas personas son de algún canal de televisión?

R: Son de otra productora relacionada con programas de televisión, pero no puedo decir nombres. Me ha llegado a mis oídos, que son ellos los que están detrás.

Por último, José Luis comentó quiénes eran sus favoritos para haberse llevado la victoria en este ‘Supervivientes 2018’, aunque entre su quiniela no estaba Sofía: “Al principio me gustaba Fernando, Alberto también me gustó. De los que llegaron a la final, Hugo también me gustó, es buen chaval. Francisco también me gustaba, pero le pasó como a mí, entró al trapo, le han buscado y le han encontrado”.