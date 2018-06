El Maestro Joao le leyó el trasero el otro día en pleno directo de ‘Supervivientes’ y vio que iba a tener un destino muy atropellado. Por lo que parece, muy desencaminado no iba. Jorge Javier Vázquez atiende a ‘El Español’ para comentar alguna de las asignaturas pendientes de su vida. Una de ellas es la venta de la casa de Madrid donde forjó una relación sentimental con su exnovio, Paco, llena de vaivenes. Ahora quiere deshacerse de ella y no le tiembla el pulso para hablar de ello.

¿Por qué la ha puesto en el mercado? Jorge responde: “Quiero sentirme libre. No deseo tener ningún tipo de atadura. Quiero tener la libertad de decir ‘adiós muy buenas’ y largarme fuera a vivir una larga temporada. ¿Sabes? No quiero estar pendiente de casas y pisos. Lo hago para tener más libertad de movimiento”. La mejor compañía que tiene es la de sus galgos y lo que busca es una casa con amplitud y zonas para que los perros puedan jugar: “Me gustaría irme no muy lejos de la ciudad, en un sitio con terreno para tener a mis animales y a otros perros que quiero adoptar”.

Solo hay un impedimento que le ata a Madrid todavía, su contrato de dos años con Mediaset. Una vez que finalice, Jorge Javier Vázquez podría optar por dar un giro de timón a su vida: “Me gustaría un sitio con playa y con un buen clima porque hemos pasado un invierno terrible. Estar tres o seis meses fuera y saber lo que significa ser anónimo”.

El presentador está atravesando un cambio en su personalidad y un descenso de su espíritu jovial: “Ni yo mismo me reconozco. No tengo ganas de nada. Fundamentalmente quiero descansar. Me encantaría tener el cuerpo más jotero, pero me da rabia que no sea así. Debe ser la edad”. No quiere pareja, pero no cierra la puerta a los ligues: “Quita, quita, tampoco quiero que me llegue nadie. Y mucho menos estable. Que me dejen un poco en paz. Eso sí, que me lleguen muchos ‘álguienes’”.