Jorge Javier Vázquez revela que fue traicionado por un ligue

Tras su ruptura con Paco después de diez años de relación, Jorge Javier Vázquez está viviendo una época bastante agitada en el terreno sentimental.

De hecho, se había planteado ser cronista del programa ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ con el objetivo de encontrar un amor que llenase el hueco dejado por P.

[Jorge Javier Vázquez se abre al amor en televisión]

En una entrevista que acaba de conceder al programa ‘Cazamariposas’, el presentador nos sorprendió dando algunos detalles sobre el fin de su relación (como que lo dejaron tan solo una semana antes del estreno de su musical ‘Grandes éxitos’) y también desvelando algunos episodios curiosos de su vida amorosa.

Como que uno de sus ligues le traicionó y quiso sacar rédito económico de su encuentro amoroso vendiendo unas fotografías del presentador desnudo.

“Una vez me la jugaron. Me acosté con un chico y me hizo fotos mientras dormía“, explicó Jorge Javier a los conductores del programa, sentado en un diván blanco como si se tratase de la consulta de un psicoanalista.

“Me llamó el director de Interviú y me dijo que le habían ofrecido mis fotografías. Me dijo que estuviera tranquilo, pues si alguien se hubiera atrevido a publicarlo habría incurrido en un pedazo de delito…” añadió Jorge Javier al respecto de este desagradable incidente.

Lo curioso es que Jorge Javier ha seguido viendo a este chico recurrentemente por Madrid y, cada vez que le ha visto, se lo ha recriminado. Pero él lo niega.

“Hace poco le vi acompañando a otro famoso“, comentó el presentador, que también explicó que el chico en cuestión se paseó por su casa fotografiándolo todo.