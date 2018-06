Lo intentaron, pero no pudo ser. Tan solo un día ha durado la experiencia de Kiko Matamoros y Alessandro Lequio como comentaristas deportivos. Una nueva faceta en la que los vimos por primera y última vez el pasado miércoles tras el partido de España y Irán. Un espacio llamado ‘Ahora, la mundial’ que estuvo presentado en su corta vida por Joaquín Prat, que parecía volver a su etapa deportiva tras salir de ‘Carrusel Deportivo’ en julio de 2016.

El periodista de ‘El programa Ana Rosa’ era el encargado de dirigir un debate con el que Mediaset quería estirar el tirón que está teniendo gracias a la emisión de todos los partidos del Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el proyecto no cuajó.

Ahí lo tenéis. Sí, Camacho. No, que no entro con estos tertulianos que yo soy serio e imparcial. Vamos, un profesional. Camacho. #AhoraLaMundial pic.twitter.com/vYmQpXTURu — Jose M. López (@atocha_55) 20 de junio de 2018

Si bien la elección de los participantes, entre los que además de Lequio y Matamoros se encontraban Irene Junquera y Siro López, cumplía la principal promesa de la cadena, tener “colaboradores polémicos”, el espacio no convenció a la audiencia. Ya desde el minuto uno las críticas empezaron a sonar en las redes sociales, donde muchos seguidores del deporte rey se sintió “indignada” por la elección de profesionales especializados en otros temas.

La cosa no mejoró cuando José Antonio Camacho, exentrenador de la Selección Española y comentarista del Mundial, se negó a participar en la charla durante la conexión que hicieron en directo. Los gestos del de Cieza, que no dudó en hacer aspavientos con las manos y quitarse los auriculares, no pasaron desapercibidos para nadie, aumentando la polémica y poniendo la relevancia su negativa a participar en la tertulia.

Este fracaso no ha hecho que Joaquín Prat haya perdido el ánimo, pues sigue siendo uno de los rostros más importantes de Telecinco y, tal y como se puede ver en su cuenta de Twitter, no ha dejado de seguir a España en el Mundial.