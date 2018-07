Joaquín Cortés fue una de las celebrities invitadas a la gran fiesta que ‘Vogue’ organizó este jueves 13 de julio, en Madrid, para celebrar sus 30 años de existencia. Compareció junto a su novia y madre de su futuro hijo, Mónica Moreno. Cómo no, el “es como comparar a Dios con un gitano” de Paula Echevarría fue el tema recurrente. Unas palabras que hirieron mucho a Joaquín y por las que busca que la de Candás pida disculpas públicas.

Cuestionado sobre qué tendría que hacer Paula Echevarría para ganarse su perdón, el artista lo tiene claro: “Yo no tengo nada personal con nadie, es simplemente con las palabras mal dichas que se dicen y la gente lo que tiene que hacer es pedir disculpas cuando se equivoca. Todos nos podemos equivocar, somos humanos, tenemos que saber reconocer cuando cometemos un error, tan sencillo”, argumentó.

Joaquín Cortés insistió: “La persona que hace un comentario fuera de lugar hay que llamarle la atención, pero yo no tengo nada en contra de nadie”, dijo sin referirse a la actriz, aunque no hace falta que la nombrase. Para él es un asunto muy delicado y que le atañe personalmente y se lo ha tomado como propio: “Es mi labor defender estas cosas, la etnia gitana, y estamos en un mundo que somos todos iguales”.

El jurado de ‘Bailando con las Estrellas’ tampoco se mojó sobre la relación sentimental que mantienen David Bustamante y Yana Olina: “Hacen muy buena pareja… de baile”, recalcó. También comentó sus planes de paternidad: “Fue una cosa espontánea y feliz. Lo llevamos muy bien y estamos muy contentos. Está de seis meses y medio y yo tengo más antojos que ella”. Lo que todavía no tienen decidido es el nombre del bebé: “Barajamos varios nombres. Es una bendición. No me gusta Joaquín padre y Joaquín hijo”, concluyó.

Mientras tanto, Paula Echevarría no se ha pronunciado ni para pedir disculpas ni para contraatacar a Cortés. Disfruta de sus vacaciones junto a Miguel Torres, aislada de todo lo mediático y tomándose esa desconexión veraniega que tan bien viene siempre. La última vez que los vimos juntos fue en el concierto de Luis Miguel, donde estuvieron de lo más acaramelados. Sus planes de futuro podrían pasar por Madrid, siempre y cuando el futbolista consiga rescindir su contrato con el Málaga CF, tal y como es su deseo (y de la afición) tras una temporada para olvidar en lo deportivo.