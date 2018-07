No todo iban a ser malas noticias para Jesulín de Ubrique. El diestro ha confirmado su regreso a los ruedos tras una retirada en 2007 que parecía definitiva. El gusanillo del toreo ha vuelto a picar a uno de los artistas del sector más carismáticos de nuestro país. Once años sin ponerse el traje de luces son muchos y la ocasión merecía un anuncio a la altura. No hay problema, el maestro se ha puesto manos a la obra y ha protagonizado un sketch que te dejará sin saber qué decir.

[El anuncio de su vuelta a los ruedos y otras revelaciones de Jesulín]

Uniformado con ropa de deporte y una sudadera que tapa su rostro, Jesulín comienza haciendo flexiones y abdominales en plena plaza de toros. Después sale a correr por el casco antiguo de Cuenca ante la atenta mirada del gentío. Los vecinos se asoman a las terrazas, la gente que descansa en los bares le mira con admiración y un séquito de niños se unen a su carrera al grito de “Ha vuelto, sí, sí, ha vuelto”. La noticia se empieza a extender mediante llamadas telefónicas y en diferentes idiomas. Jesús Janeiro continúa con su carrera por el estadio del Cuenca, hasta desvelar su identidad mientras mira a cámara: “A estos – los niños- les falta afición y por ellos vuelvo yo”.

La esperadísima cita tendrá lugar el próximo domingo 19 de agosto en la feria de San Julián, en Cuenca. Jesulín de Ubrique compartirá faena con Juan José Padilla y Cayetano Rivera Ordóñez para lidiar toros de Román Sorando, formando un cartel de auténtico lujo. El marido de María José Campanario tomó la alternativa en septiembre de 1990, en Nimes (Francia), apadrinado por José María Manzanares, y en su haber están más de 150 corridas, así como el respeto y el cariño de los fieles al espectáculo. Dicen que los viejos rockeros nunca mueren y lo mismo sucede con los toreros. Vuelve Jesulín, con 44 años, pero las mismas ganas.