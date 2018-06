El anuncio de su vuelta a los ruedos y otras sorprendentes revelaciones de Jesulín de Ubrique

Después de cuatro años sin conceder ninguna entrevista en televisión, la expectación por ver a Jesulín de Ubrique en un plató era máxima.

El torero acudía al programa de ‘La noche de Rober’, casi para poner el broche final al espacio, ya que acaban de anunciar que dejará de grabarse.

Jesulín hizo gala de su naturalidad y espontaneidad (la que en otras ocasiones no ha tenido con los reporteros a pie de calle) con el presentador y con la colaboradora Silvia Abril, caracterizada como Mercedes Milá, y reveló algunos detalles de su vida hasta ahora poco conocidos.

Como que él se hizo torero para pagar una deuda que había contraído su padre, Humberto Janeiro, que era empresario y promotor de artistas.

Hacia mediados de los 80, Humberto había contratado a Rocío Jurado para que cantase en Ubrique pero el público no respondió. “Se esperaba un buen aforo, no lo hubo y tuvo pérdidas. Se pidió un crédito y fue cuando yo le dije a mi padre que si no quería vender una finca, me hacía torero”.

Así comenzó Jesulín en un oficio que había aparcado, pero solo temporalmente, ya que en este programa anunció que tiene previsto volver a los ruedos en 2020, cuando se cumplen 30 años desde que tomó la alternativa.

El diestro también habló de su esposa, María José Campanario, que no pasa por uno de sus mejores momentos precisamente. La odontóloga tuvo que ser ingresada de urgencias hace casi una semana debido a fuertes dolores.

Jesulín aseguró que su mujer – que ya recibió el alta hospitalaria- “está fenomenal. Estuvo un tiempo regularcilla, pero está muy bien, con muchos proyectos por delante. Está haciendo sus cursos y ahora va a empezar un Máster”.

Y aprovechó para elogiar las cualidades de su esposa. “Mi mujer habla cinco idiomas: catalán, valenciano, portugués, inglés, algo de francés y castellano. Y tiene dos carreras: anatomía patológica y forense y odontología”.

El diestro incluso ha probando en sus propias carnes, o en su propia boca más bien, el talento de su esposa como odontóloga, ya que le ha hecho un empaste a Jesulín y algunos arreglos más.