Jaque mate a Patricia Conde: con una deuda millonaria y un pie en la cárcel

Se recrudecen los problemas para Patricia Conde. La presentadora no es que esté atravesando su mejor racha y los problemas parece que no dejan de multiplicarse.

Por un lado, debe hacer frente a su deuda con Hacienda. Como ya adelantábamos en la Revista SEMANA, los retrasos en el pago y una suma de multas han hecho que la cifra que la presentadora adeuda al Fisco haya crecido desde el año pasado en medio millón, llegando a los 1.865.412’81 euros.

Pero es que por otro lado, la actriz debe enfrentarse a una seria acusación que podría llevarse directa a la cárcel, con una condena de dos años.

Y es que como también explicábamos, la presentadora habría incurrido en un delito de revelación de secretos, al haber revelado sin el consentimiento de su ex marido, Carlos Seguí, datos personales suyos que habría obtenido de su ordenador.

Este material fue aportado por la vallisoletana “con la demanda de divorcio que presentó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Alcobendas”.

Patricia ha querido pronunciarse al respecto de toda esta tormenta mediática desatada con un mensaje muy contundente en sus redes sociales.

“Nunca me gustaron aquellos que ven cómo están apedreando a alguien y se unen a tal masacre sin preguntar. Quizá porque la desinformación y la ignorancia nos transforma en salvajes. Respecto al último listado de Hacienda para público escarnio de los que no saben o no quieren distinguir a un defraudador de uno que se defiende del abuso de Hacienda os diré que la Agencia tributaria pierde más del 51% de las causas en los tribunales, pero, al fin y a la postre, arruinan lo q has construido. A mí todavía no me ha juzgado nadie” empieza diciendo la vallisoletana.

“Todas las actas están pendientes de sentencia y tendrá que ser el tribunal superior de justicia quien me diga si debo pagar o no. Afortunadamente me gano muy bien la vida y Jamás he dejado ni un céntimo de euro sin declarar. La razón de todo esto entiende que en un determinado momento, q se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte, sin perjuicio de que en todas sus actuaciones reconozca que declaré todos mis ingresos SIEMPRE” prosigue en su mensaje.

En su mensaje sigue mostrando su versión de los hechos para acabar diciendo que “… me seguiré defendiendo de todos aquellos a los que parece no gustarles que las mujeres ganemos, en cualquiera de los sentidos que le quieran dar. Todo está en manos de mis abogados, así que…ahora si me disculpan, tengo mucho trabajo. Gracias”.