El misterio del nuevo rostro de Ivonne Reyes

La última aparición pública de Ivonne Reyes nos había dejado a todos muy sorprendidos con la impactante transformación que había experimentado su rostro.

En la fiesta celebración del cumpleaños de Juan Peña posó para los medios y pudimos ver a una Ivonne con la cara bastante hinchada, especialmente los pomulos.

Comenzaron entonces los rumores de que se hubiera sometido a algún tipo de operación estética, ya que la venezolana ha pasado más de una vez por el quirófano.

Sin embargo, la propia Ivonne ha querido explicar los motivos de su transformación en el programa ‘Sábado Deluxe’, donde apareció con el rostro mucho menos hinchado.

Según contó, acudió a la fiesta después de someterse a un tratamiento de cóctel de vitaminas y carboxiterapia (infiltraciones para tensar la piel). “Las vitaminas te las pinchan en la cara y en el cuello y no te deja moratones, pero es verdad que te hincha”, explicó.

La venezolana dio más detalles sobre sus cambios: “Hace dos meses y pico me hice los hilos tensores y en el día del famoso cambio fue la fecha en la que me hice el cóctel de vitaminas y el ácido hialurónico. Me dijeron que me había dado reacción“.

Durante su intervención en el programa también avanzó que ha interpuesto tres demandas, una contra Eva Zaldívar, otra contra su hija Eva, y la última contra el investigador que obtuvo las pruebas de su hijo Alejandro para la realización del testde paternidad.